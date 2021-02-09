美元軋空 恐戳破市場泡沫

美國政府1.9兆美元紓困方案通過的期望升高，有助美國經濟加快復甦，正推升美元匯率，使美元空頭人士面臨「軋空」壓力，而美元軋空可能在許多市場引發骨牌效應，造成從散戶青睞的股票到比特幣等市場的泡沫爆破。

彭博資訊報導，華爾街約去年中以來便強烈看空美元，但今年來，美元走勢變得難以捉摸。美國持續為民眾施打新冠疫苗，加上美國通過新一輪紓困方案的可能性提高，已提高美國經濟加快成長的希望，美元指數在這段期間升值1.4%，且對亞洲貨幣可能還有更大的升值空間。

美元的升值可能會迫使放空美元的投資人平倉，或是出售更多風險資產以支付追繳的保證金。除了最初的效應，軋空美元還可能產生一個強大的反饋循環，進而拖累包括新興市場、商品，甚至是特斯拉股票等熱門交易，因為美元是各種資產的計價貨幣，從新興債券到石油等商品。

美元指數與風險資產的走勢向來都呈現負相關。美元走跌時，美股往往上漲，其中一種解釋是，美國大企業的大部分營收都來自海外，隨著美元升值，企業的國外收益兌換成美元時，就會減損。

但遭殃的不僅是美國股票，全球其他市場也會受到波及。例如，生產商品的國家和企業。隨著美元升值，對以美元計價的石油和銅的需求就會下降，從而壓低了基準價格。

彭博市場策略師指出，肆無忌憚的繁榮在金融市場製造的泡沫，只需用針剌一下就會爆破，而軋空美元的威力遠勝於針剌，最終可能終結這波後疫情時期的風險資產漲勢。