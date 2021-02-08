再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
微軟共同創辦人之一、億萬富豪慈善家比爾蓋茲警告說，全球在新冠疫情大流行過後，未來恐面臨氣候變遷和生物恐怖主義的威脅，兩者對人類造成的威脅，甚至可能比新冠疫情嚴重。他在2015年曾預言全球將爆發傳染病大流行。
蓋茲日前在接受YouTube科學教育頻道「Veritasium」再次預測說，「一個是氣候變遷。每年死亡人數將比我們在這場疫情中死的人還多」，並指另一個威脅是生物恐怖主義。「想造成傷害的人可能會製造一種病毒，這意味著發生這一情況的成本及機率，比自然造成的流行病高得多。」
他還聲稱，人類無法阻止未來的傳染病大流行，但蓋茲認為人類可加強準備，如此死亡人數就不會接近當前水準。
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