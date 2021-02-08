半導體併購又一樁！日本瑞薩以近60億美元收購英商戴樂格

根據8日最新聲明，日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）已經同意收購電源管理晶片業者英商戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）。這樁交易的價值約49億歐元（59億美元）。

根據瑞薩電子的聲明，該公司正以每股67.5歐元全現金收購戴樂格半導體。

消息激勵戴樂格股價8日盤前一度大漲22%。這樁交易已獲得雙方董事會匿名投票批准，預期2021年底前完成交易。瑞薩計劃為此向銀行融資約7,354億日圓（69.68億美元）。

瑞薩提議的收購價碼，較戴樂格半導體股價5日收盤的每股56.12歐元溢價20%。在德國法蘭克福上市的戴樂格今年來股價大漲約25%，主要受蘋果5G手機需求強勁，以及其他併購相關臆測的預期拉抬。瑞薩電子在東京股價8日盤初一度重挫6.9%， 收盤跌幅 3.6%，報每股1,203日圓。

知情人士曾透露，戴樂格此前一直與包括瑞薩在內的追求者進行進一步協商，包括意法半導體。

瑞薩談成收購戴樂格的協議接下來可能會遭遇英國監管當局嚴格檢視，因為各國愈來愈保護像是半導體這類具戰略意義的產業，例如英國競爭監管當局將調查輝達（Nvidia）收購安謀公司（Arm）一案。

瑞薩是全球最大車用半導體供應商之一，依據上周五收盤價計算，該公司市值為205億美元。瑞薩在英國、德國都設有歐洲辦公室，並在2019年完成收購美國半導體業者IDT（Integrated Device Technology），這樁價值超過60億美元的收購案協助瑞薩把業務拓展至車用領域之外。

戴樂格半導體精通於設計電源管理晶片，該公司與瑞薩已有超過十年的合作關係。戴樂格去年8月還宣布將與瑞薩合作車用電腦平台。兩家公司都是蘋果公司供應商。

瑞薩與戴樂格目前或多或少都面臨半導體供應鏈吃緊疑慮。消息人士去年11月透露，蘋果公司正在因應iPhone與其他產品電源管理晶片短缺的情況；在汽車產業，半導體短缺正迫使車廠暫停產線，與晶片供應商的關係變得緊張。