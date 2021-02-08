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英海關人力短缺 脫歐出口衰退7成

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導

英國脫歐後產生了種種貿易障礙，繁複的程序讓邊境有限的海關人力無法負荷龐大作業量，導致1月出口總額較去年同期減少近7成。很快地，連英國的進口市場都即將面對脫歐緩衝期的結束，如果官方短期內無法解決海關人力嚴重不足的問題，則英國的進出口衰退將無法想像。

出口衰退近7成

《路透社》報導，根據坊間公司，也是英國貿易運輸協會成員的資料，英國上月的出口額較去年同期衰退68%，主因是脫歐轉換期結束後所產生的貿易障礙，這讓倚靠出口的各產業業者叫苦連天。

運輸協會執行長伯內特表示：「我們很遺憾也很困惑，為甚麼官方不願意聆聽產業人士以及專家的意見？」今年開始，凡是自英國出口的貨物都必須填寫新式的海關聲明書和健康聲明，在公司方與海關都對新制度還沒完全熟悉的情況下，出口作業時程嚴重拉長，導致出口額嚴重衰退。

海關人力短缺

《英國衛報》報導，除了出口衰退，進入英國的貨物也將面臨威脅。最快從四月開始，當英國針對進口貿易申請的緩衝期結束，在出口交易中所發生的繁文縟節將同樣出現在進口市場。屆時不只是貿易業者沒有辦法謀生，連倚賴進口食品如香腸、蔬菜和水果等民生物品的民眾，都有可能難以購得賴以為生的食物。

專家表示，如果要能夠負荷進出口的貿易業務量，則英國海關必須要至少50000名人員才能夠使交易順暢進行。但現今英國邊境只有約10000名作業人員執行審核工作，人力嚴重缺乏。專家提醒，若英國政府沒有辦法在短期內解決這些問題，則英國整體經濟及民生將會受到嚴重影響。

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英國 海關 脫歐

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