直播帶貨風潮夯 抖音搶攻電商大餅

抖音挾直播帶貨的潮流，計畫攻入電商市場。外媒報導，由於在抖音上帶貨和業配的效益頗佳，讓抖音計畫進軍電商市場，與臉書和亞馬遜一較高下。

知情人士表示，抖音母公司「字節跳動」已經在測試推出在抖音影片中插入購買連結，而帶貨的抖音網紅可以從中抽取佣金，還計劃推出直播購物的功能。

網紅帶貨效益

經濟時報報導，根據業內人士稱，抖音看上直播帶貨的消費潛力，因此計畫進軍電商市場，而根據知情人士透露，在抖音母公司「字節跳動」2021年的計畫書中，的確有打算在抖音影片裡加入產品鏈接，只要粉絲透過鏈接購買產品，抖音網紅就能賺取佣金。

一名資深廣告主管表示，雖然此手法是標準的會員營銷手段，但由於抖音的群眾消費力強又年輕，粉絲黏著度高，因此收益將十分可觀。該名主管還補充，即使直播網紅本身沒有品牌的正式贊助合作，也可以在鏈接任意放置他們喜歡的產品，只要能吸引粉絲購買，網紅就能有收入。

模糊社群、電商界線

彭博報導，字節跳動還打算正式推出「直播帶貨」的功能，讓品牌方也能入駐抖音，和網紅合作、舉行特賣活動等，但對此報導抖音目前沒有進一步回應。

WPP Mindshare的創意主管傑克認為，抖音企圖模糊社群媒體和電商的界線，不同於亞馬遜還要成立一個正式的電商平台，抖音直接從社群媒體切入電商。另外，其實臉書早在Instagram上就開始實驗這項功能，直接從貼文或者限時動態置入購買鏈接。

對於模糊社群媒體和電商之間的界線，廣告界還持謹慎態度，認為系統還需要更加優化。一名廣告代理商高階主管表示，因為目前技術還不夠成熟，廣告客戶可能還不太敢大手筆投入，但仍然看好抖音加入戰場。

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