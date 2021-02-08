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FT訪鄧振中：車用晶片缺貨 台灣與西方強化關係的良機

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
行政院政務委員鄧振中。聯合報系資料照
行政院政務委員鄧振中。聯合報系資料照

行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中向金融時報（FT）表示，全球車用晶片大缺貨是台北與西方關係建立較緊密關係的一大良機。

鄧振中指出：「大家都認為不能再忽視台灣。此事絕對有益於台灣推展貿易。」

此前數周，許多國家遊說全球半導體生產重鎮的台灣，分配更多產能給車用晶片。例如德國經濟部長阿特麥爾致函台灣經濟部長王美花，請求協助確保台積電能優先增產車用晶片。美日隨後也向我國發出類似訊息。

鄧振中5日剛與美國政府官員和企業主管進行視訊會議，商談供應鏈合作事項，他表示，美國感謝台灣在車用晶片上的協助。

鄧振中說，「過去，部分國家以為，如果和台灣走太近，會是麻煩，中國會懲罰他們」，但車用晶片短缺危機凸顯台灣的重要性，以及能在半導體產業起關鍵作用，「此事對全世界顯示出台灣很可靠，台灣的公司可以被信賴」。

由於台灣內部有不能拿台積電晶片當外交籌碼的批評，鄧振中淡化晶片缺貨會很快解決的說法，他說，最近與其他國家政府的商談不會直接影響到產能分配：「各國政府都會支持他們的產業，這很自然。但事涉商業決策，公事還是要公辦。」

半導體 台積電

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