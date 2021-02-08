美日澳印將談四方架構

美國、日本、澳洲、印度正計劃舉行線上高峰會，為這四國首度舉行高峰會，討論如何建立所謂的「四方架構」（Quad framework），以實現「自由且開放的印度太平洋」，並團結牽制影響力日增的中國大陸。

日本共同社報導，美國已向其他國家提議舉行四方會談，能否舉行將取決於印度，因為印度仍審慎看待「四方架構」。

印度是這四國中、領土唯一與中國大陸接壤的國家，也不在美方領導的安全聯盟之內，也憂心這場會談是再挑釁中國大陸。

白宮國安顧問蘇利文說，對重視同盟國和友好國的拜登政府而言，美日澳印四國團結是「美國印太政策的基礎」。

這四國的「四方安全對話」起於2004年，以因應南亞地震與海嘯，2007年再被提起，著重範圍擴及推動「自由、開放且包容的印度太平洋地區」，這四國外交部長2019年首度在紐約會商，2020年10月在東京召開第二次會議。

若四方安全對話的高峰會談順利舉行，意味著這四國將加強推動「自由且開放的印度太平洋」，牽制中國大陸挑戰國際秩序的作為。

日本首相菅義偉上月28日與美國總統拜登電話會談時，同意加強「四方安全對話」合作。