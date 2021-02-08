英擬向電商科技業加稅

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

英國周日泰晤士報報導，英國政府正考慮對科技、網路零售業者課徵「線上銷售稅」與一次性「超額利潤稅」，原因是這些業者在新冠肺炎疫情期間的獲利激增，亞馬遜、Asos等業者可能受影響。

周日泰晤士報取得的外洩電郵顯示，英國財政部官員本月已邀集科技、零售業者，商討「線上銷售稅」的徵收方式；唐寧街辦公室的政策部門，也計劃對疫情期間獲利暴增的企業，課徵一次性「超額利潤稅」。

英國政府課徵一次性新冠稅的對象，可能包括亞馬遜、Asos等電商業者，Ocado、Just Eat Takeaway、Deliveroo等美食外送業者，以及物流業者、大型超市。

周日泰晤士報報導，財相蘇納克可能不會在預定3月3日公布的預算案中，宣布課徵「線上銷售稅」、「超額利潤稅」，但是可能在下半年公布這些新稅，以作為政府削減債務的一環。

外界預料蘇納克下月提出的預算案，將延長原定4月到期的無薪假和企業補助計畫。

英國今年的預算赤字可能擴大至4,000億英鎊（約5,500億美元），使蘇納克面臨壓力，既要解決赤字問題，又不能危及經濟復甦。

長久以來，英國政治人物一直在討論幫助實體零售業者的必要性，原因是這些業者與線上零售業者競爭時陷入苦戰，在疫情期間更是如此。

英國 疫情 新冠肺炎

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