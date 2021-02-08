伊朗財政困境 拜登擬伸援
美國政府正在評估要如何在不解除伊朗經濟制裁措施下，幫助伊朗減輕財政苦痛，希望能為重返2015年伊朗核子協議鋪路。
彭博資訊引述消息人士報導，美國官員目前討論的選項，包括支持國際貨幣基金（IMF）提供新冠肺炎紓困貸款給德黑蘭當局，或者鬆綁過去阻礙國際新冠紓困資金進入伊朗的制裁措施，這些措施都能以人道救助立場為由。
消息人士說，美國總統拜登也可能會簽署一道行政命令，扭轉前總統川普退出核子協議的決定，不過，拜登政府目前還未認真考慮解除禁止伊朗在國際市場販賣石油的制裁措施。
拜登政府的國家安全會議（NSC）5日開會討論中東議題，被認為就是聚焦於伊朗。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則表示，這場會議後不會宣布任何政策。拜登長期以來都批評川普退出伊朗核子協議的決定，認為這縮短了伊朗在打造核武時所需的關鍵突破期。
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