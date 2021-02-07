彭博：全球晶片需求旺 台股成年後布局優選

彭博資訊指出，對看好今年半導體製造業可望受惠於全球經濟成長的投資人來說，台股提供了另一個布局選擇。

台股市值加權指數以美元計今年來漲近8%，漲勢和彭博行業研究世界半導體指數（BI World Semiconductor Index）的8%、費城半導體指數的7%差不多。

台股成分股逾45%為半導體企業，目前持續受惠於預期中的強勁需求，也未受美國禁令衝擊，或中國大陸晶片製造商面臨的貿易黑名單問題。

台股可能還多一道緩衝，至少到目前為止，台灣央行仍接受新台幣兌美元升值，這代表不論美元疲軟或走強，投資人可能都不受衝擊。過去一年來，新台幣兌美元上漲逾7%。

全球最大半導體製造商台積電在台股占比極高，或許是台股讓投資人又愛又怕的特點；台積電占台股市值逾34%，該公司股價將是台股表現的關鍵。

半導體股價去年表現強勁，推升多數晶片業者的預估本益比高於三年均值；儘管如此，投資人或許仍願意加碼科技股。