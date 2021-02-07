快訊

部桃院長徐永年鞠躬道歉 王必勝最怕接到這2人電話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IKEA半價回收家具 專家：難根除問題

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
IKEA的買回家具計畫讓專家懷疑是否真的促進環境永續發展。(photo from ft.com on google)
IKEA的買回家具計畫讓專家懷疑是否真的促進環境永續發展。(photo from ft.com on google)

IKEA去年底宣布新的家具回收政策，消費者可以將商品以最高半價賣回給店家，希望藉此達到資源利用的效果。但專家擔心，IKEA的新回收機制恐讓消費者的更換頻率增加，也無法根除低成本下，較難用對環保方式生產的問題。

買回家具盼達永續

BBC報導，IKEA去年底宣布將實施「買回家具」的計畫，消費者可以將自己使用過的家具賣回給店家，並依照商品狀況得到最多原價一半的回饋。而IKEA會將買回後的商品維修、翻新後再次上架，希望能藉此達到資源的循環利用。

IKEA永續發展部門經理黑格表示，他們的目標是希望在2030年時可以讓所有的產品都以可循環、可回收或本身就是回收物的材質製成。且產品本身亦都設計為可以再重複利用的樣式，讓整個生產鏈「零浪費」。

低成本特性增消耗

不過，根據《英國衛報》報導，專家分析IKEA產品之所以能較其他家具商具優勢，原因在於大量生產以及消費者自行組裝所形成的低成本特性。但低價的特性讓消費者不會捨不得將家具丟棄而換新，使用時間與較昂貴的家具比起來明顯少了許多，專家擔心，這樣的現象可能讓碳排更加嚴重。

除此之外，專家也認為低成本可能讓IKEA產品無法使用較為環保的材質或方式製造，反而增加環境負擔。對此，IKEA表示他們目前所販售的商品有97%是使用永續性高的木材製成，而買回的商品他們除了將品質較佳者重新上架，也會保留各項零件，讓消費者可以自行維修既有商品，減少資源的消耗。

【更多精采內容，詳見

IKEA 英國

延伸閱讀

走訪武漢 世衛專家：想去的地方都去了 開放透明超預期

失眠如何入睡？當睡眠專家碰上睡不著時怎麼辦

雞蛋怎麼存放、能保存多久？日本專家來釋疑

波多野結衣「開房」就暴動！Clubhouse竄紅 專家道出隱憂

相關新聞

IKEA半價回收家具 專家：難根除問題

IKEA去年底宣布新的家具回收政策，消費者可以將商品以最高半價賣回給店家，希望藉此達到資源利用的效果。但專家擔心，IKEA的新回收機制恐讓消費者的更換頻率增加，也無法根除低成本下，較難用對環保方式生產的問題。

Netflix擴展亞洲市場 中國限制多難攻破

Netflix近來積極擴展亞洲市場，但複雜的政治環境以及封閉的中國市場是最大挑戰。根據外媒分析，Netflix近年積極擴展日、韓等亞洲市場，但亞洲國家複雜的政治環境以及種族敏感問題成了發展的阻礙，如Netflix曾在劇集《天造地設》中，出現跨宗教愛情節，遭到印度觀眾抗議，另外，中國市場雖然龐大，但複雜的法規限制，也讓Netflix在製作節目上窒礙難行。

GameStop飆完換誰飆? 這檔小型生技股今年來躍漲557％

在GameStop狂潮迅速退燒之際，散戶鄉民現在改瘋生技股，美國生技股卡薩瓦科學公司（Cassava Sciences）...

拜登紓困案邁大步 美股帶勁

美股紐約三大指數上周五（5日）全面上漲，標普500締造去年11月以來表現最好的一周。美國就業數據不佳，反而給拜登力推1....

美元「笑了」 空頭剉著等

美元指數（DXY）上周五（5日）因美國就業數字不佳而下跌，但周線呈現連二漲，漸漸動搖華爾街認為美元長期走弱的普遍看法。更...

127艘超級油輪航向中國大陸 半年來最盛況

航向中國大陸的超級油輪數量攀抵去年7月以來最高，這代表北京又開始進入國際油市，大買特買了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。