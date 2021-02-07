IKEA半價回收家具 專家：難根除問題

IKEA去年底宣布新的家具回收政策，消費者可以將商品以最高半價賣回給店家，希望藉此達到資源利用的效果。但專家擔心，IKEA的新回收機制恐讓消費者的更換頻率增加，也無法根除低成本下，較難用對環保方式生產的問題。

買回家具盼達永續

BBC報導，IKEA去年底宣布將實施「買回家具」的計畫，消費者可以將自己使用過的家具賣回給店家，並依照商品狀況得到最多原價一半的回饋。而IKEA會將買回後的商品維修、翻新後再次上架，希望能藉此達到資源的循環利用。

IKEA永續發展部門經理黑格表示，他們的目標是希望在2030年時可以讓所有的產品都以可循環、可回收或本身就是回收物的材質製成。且產品本身亦都設計為可以再重複利用的樣式，讓整個生產鏈「零浪費」。

低成本特性增消耗

不過，根據《英國衛報》報導，專家分析IKEA產品之所以能較其他家具商具優勢，原因在於大量生產以及消費者自行組裝所形成的低成本特性。但低價的特性讓消費者不會捨不得將家具丟棄而換新，使用時間與較昂貴的家具比起來明顯少了許多，專家擔心，這樣的現象可能讓碳排更加嚴重。

除此之外，專家也認為低成本可能讓IKEA產品無法使用較為環保的材質或方式製造，反而增加環境負擔。對此，IKEA表示他們目前所販售的商品有97%是使用永續性高的木材製成，而買回的商品他們除了將品質較佳者重新上架，也會保留各項零件，讓消費者可以自行維修既有商品，減少資源的消耗。

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