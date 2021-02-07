Netflix擴展亞洲市場 中國限制多難攻破

Netflix近來積極擴展亞洲市場，但複雜的政治環境以及封閉的中國市場是最大挑戰。根據外媒分析，Netflix近年積極擴展日、韓等亞洲市場，但亞洲國家複雜的政治環境以及種族敏感問題成了發展的阻礙，如Netflix曾在劇集《天造地設》中，出現跨宗教愛情節，遭到印度觀眾抗議，另外，中國市場雖然龐大，但複雜的法規限制，也讓Netflix在製作節目上窒礙難行。

缺乏運動轉播

CNN商業分析報導，Netflix近年深耕亞洲，在日本、韓國等都斬獲好成績，成為全球串流平台的領頭羊。Netflix的亞洲區內容執行主管Minyoung Kim表示，Netflix早在多年前就將目光放在亞洲，因此從上架韓劇、動畫和台劇，一直到近年發展原創內容，將內容在地化，也使Netflix成功和HBO、迪士尼等競爭對手作出區隔。

但報導分析認為，Netflix若要完全征服亞洲市場，還有許多絆腳石。首先在亞洲人口第二多的印度市場，Netflix一直無法與當地傳統電視台競爭的原因，是因為沒有運動轉播的業務，這也成為Netflix在印度市場一直無法戰勝擁有ESPN的迪士尼。

敏感政治、種族議題

KTVZ報導，亞洲複雜的政治環境以及敏感種族議題，也是讓Netflix窒礙難行的原因之一，如Netflix當紅的脫口秀節目《愛國者法案》中，主持人哈桑．明那吉因談論沙烏地阿拉伯皇室，遭到當地封殺，還有近期因為節目《天造地設》中，因情節有跨宗教愛情而激怒了印度觀眾。

另外，亞洲最大的中國市場也是Netflix久攻不破的牆。報導分析，Netflix幾年前曾試圖和愛奇藝合作，取得節目授權在Netflix上播放，但效果不佳，而中國複雜的法規和政治環境，也讓Netflix在製作節目上窒礙難行，且中國本土的影音平台（如嗶哩嗶哩、愛奇藝等）難以撼動的市佔率也難以讓Netflix切入，一如Google無法取代百度，臉書和推特也無法取代微博，但Netflix對媒體表示，對中國市場仍在設法突破。

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