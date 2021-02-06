英號召G7課徵邊境碳稅

彭博資訊報導，英國首相強生考慮利用擔任七大工業國（G7）輪值主席國的機會，設法推動課徵邊境碳稅，針對此議題凝聚共識，並建立起某種聯盟。

英國是今年G7輪值主席國和11月全球氣候峰會主辦國，首相強生已表示，他希望把降低碳排列為優先事項。

知情人士透露，對內強生希望從擴大碳定價著手；對外則打算號召G7國家，共商碳邊境調整稅（CBA）——對於氣候法規較弱國製品課徵的懲罰性進口稅。

這個構想立意是要保護碳定價較高國的國內產業，同時敦促其他地區也推行類似的抗氣候變遷行動。然而，這是個爭議性議題，十年前，歐盟擬把國際航班納入歐盟的碳市場，但因引發強烈反彈，巴西、美國、俄羅斯和中國等國家甚至揚言報復，後來不得不作罷。

英國才開始輪值G7主席國，課徵邊境碳稅的提案也尚未獲得G7其他會員國同意。知情人士說，提案內容可能顯示原則上同意，而不是具約束力的承諾。英國政府發言人不予置評。

英國希望，拜登上台、領導美國重新加入巴黎氣候協定後，能為邊境碳稅議題的討論挹注新動能。