美就業數據疲軟 苦等政府紓困計畫

美國1月就業情勢依然疲軟，非農就業人口僅微增4.9萬人，遠低於市場預估的10.5萬人，勞動參與率也下降，主因為冬季新冠肺炎疫情再起，持續削弱就業市場及經濟復甦動能。

經濟學者指出，元月就業市場依然低迷，顯示數百萬勞工正經歷長期失業的痛苦，部分勞工更已永久性失業，甚至喪失尋找工作的意願，凸顯勞工急迫需要政府的紓困計畫。

然而，總統拜登提出的1.9兆美元紓困案，迄今仍因共和黨抵制而未能落實。美國參眾兩院已分別通過一項決議，可在沒有共和黨的支持下，自行以多數決投票通過這項刺激方案。

美國勞工部公布，上月非農就業人口增加的人數，約只有市場預期的一半，去年12月就業人數也由減少14萬人，下修為減少22.7萬人；去年11、12兩月的就業人數總共大幅下修15.9萬人，進一步確認冬季的新冠疫情重創勞動市場。

根據報告，1月民間部門就業僅微增6,000人，遠低於市場預估的16.3萬人；去年12月民間就業人數也由減少9.5萬人，修正為減少20.4萬人。1月製造業更減少1萬人，分別遠遜於去年12月的增加3.1萬人、及市場預估的增加3萬人。

上月平均時薪月升0.2%，升幅比12月時1.0%（修正後數字）大幅縮小，也低於市場預估的0.3%；若與去年同期相比，則時薪攀升5.4%，優於經濟學家預估的5.0%。上月平均每人每周工時為35.0小時，高於市場預估的34.7小時，也顯示雇主不願增雇員工。

1月失業率下降到6.3%，低於12月6.7%都低，但部分是因為勞動參與率下降，且許多勞工把自己歸類為「有工作、未上班者」，導致失業率偏低。

上月勞動參與率下降0.1個百分點，為61.4%，也低於預估的61.5%，顯示勞工因為長期失業，重返職場的意願持續下降；低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從11.7%降到11.1%，顯示就業市場疲軟主要衝擊到兼職人員。