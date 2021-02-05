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美國元月就業持續疲軟 極需政府擴大紓困

經濟日報 / 編譯／任中原

美國元月就業情勢依然疲軟，非農業就業人數僅微增4.9萬人，遠低於市場預估的10.5萬人；而且去年12月就業減少人數更由14萬人修正為22.7萬人，勞動參與率也下降，主因冬季新冠肺炎疫情再起，持續削弱就業市場及經濟復甦動能。

1月就業報告各項主要數據如下：

1.去年11、12兩月非農業就業人數總共大幅下修15.9萬人，進一步確認冬季疫情重創就業。

2.元月民間部門就業僅微增6,000人，遠低於市場預估的16.3萬人；去年12月民間就業人數也由減少9.5萬人，修正為減少20.4萬人。

3.元月平均時薪月升0.2%，比12月時1.0%升幅（修正後數字）劇降，也低於市場預估的0.3%升幅；時薪年升5.4%，優於預估的5.0%。平均每人每周工時為35.0小時，比12月及市場預估的34.7小時都多。

4.失業率下降到6.3%，比12月及市場預估的6.7%都低，但部分是因為勞動參與率下降。

5.勞動參與率下降0.1個百分點，為61.4%，也低於預估的61.5%，顯示勞工重返職場的意願下降；低度就業率從11.7%降到11.1%，顯示就業市場疲軟主要衝擊到兼職人員。

經濟學者指出，元月就業依然低迷，凸顯出勞工急迫需要政府的紓困計畫。

新冠肺炎

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