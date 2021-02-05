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只沉寂一天！馬斯克復出推特狂讚「狗狗幣」引發飆漲

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
特斯拉執行長馬斯克4日在推特上發布一連串支持狗狗幣的消息後，這種最初以迷因為靈感創建的加密貨幣價格飆升近60％。圖／benext.com
特斯拉執行長馬斯克4日在推特上發布一連串支持狗狗幣的消息後，這種最初以迷因為靈感創建的加密貨幣價格飆升近60％。圖／benext.com

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）4日在推特上發布一連串支持狗狗幣（Dogecoin）的消息後，這種最初以迷因為靈感創建的加密貨幣價值飆升近60％，成為最新焦點。

馬斯克2日曾宣布要「暫時不用推特」，但帳號只沉寂一天就復出，更不斷宣傳狗狗幣。馬斯克先是發了一張電影「獅子王」（Lion King）的名場景，只見他將自己的臉放入其中、並高舉代表狗狗幣的柴犬，隨後又連發數則推特稱讚狗狗幣，稱它是「人民的加密貨幣」，強調它「沒有高點，沒有低點，只有狗狗」。

推文一出，狗狗幣價格飆漲至0.0597美元，縱使實際交易價格仍不高，但比馬斯克發推文的24小時前高出約59％，再次展現馬斯克驚人的影響力。

據維基百科，狗狗幣誕生於2013年，由IBM工程師馬庫斯（Billy Markus）推出，幣面符號是一隻源自火紅迷因的「柴犬」。狗狗幣總發行量為1000億，創建者希望通過巨大發行量降低少部分人對幣值的操控，也因此讓狗狗幣在各大交易市場中的價值相對較低。

狗狗幣的價格近期有如「雲霄飛車」般波動，曾在2021年一月下旬創下0.0792美元的高點，但隨後又迅速下跌至0.03美元以下。

馬斯克在推特上發布一張電影「獅子王」的名場景，只見他將角色的臉換成自己、並高舉代表狗狗幣的柴犬，隨後又連發數則推文稱讚狗狗幣。TWITTER /＠elonmusk
馬斯克在推特上發布一張電影「獅子王」的名場景，只見他將角色的臉換成自己、並高舉代表狗狗幣的柴犬，隨後又連發數則推文稱讚狗狗幣。TWITTER /＠elonmusk
馬斯克2日曾宣布要「暫時不用推特」，但帳號只沉寂一天就復出。路透
馬斯克2日曾宣布要「暫時不用推特」，但帳號只沉寂一天就復出。路透

馬斯克 柴犬 特斯拉

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