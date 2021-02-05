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油價觸及逾一年高位 金價跌至九周低點、鋅價漲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

紐約油價格爬升至一年多以來的最高價位，將本周的漲勢擴大至每桶56美元以上，投資人有信心OPEC+產油國會致力於限制全球供應。現貨黃金跌至九周來谷底，因不斷攀升的美元和更高的美國公債殖利率加劇金價下跌走勢。由於中國出現礦石供應趨緊的跡象，今年表現最差的基本金屬鋅連續二日上漲。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價升至一年來高位

受美國股市走強提振，紐約原油期貨周四上漲近1%。 OPEC+產油國已承諾繼續消耗由疫情引起的石油過剩，而從中國到美國的全球庫存卻繼續減少。

沙烏地阿拉伯保持供應亞洲的原油價格不變，同時提高給美國和歐洲買家的所有等級價格。

LPS Futures的場外能源交易主管Michael Hiley表示，「看起來沙烏地動輒就想支持市場。如果需求真的回升，我們可能很快就會看到石油短缺，因為美國的產量不會很快恢復」。

3月交割西德州中級原油（WTI）期貨上漲54美分，收於每桶56.23美元。布蘭特原油4月交割原油期貨上漲38美分，收於每桶58.84美元，為2020年2月來最高。

●金價跌至九周低點

美國公債殖利率上升，降低了黃金的吸引力，因為黃金不產生任何利息。

金價2021年呈現跌勢，本周可能創下兩周連跌。投資者權衡復甦美國經濟的努力、疫苗接種和廣泛的避險需求。

紐約時間下午4:09，現貨黃金下跌2.2%，至每英兩1,793.58美元，盤中觸及1,785美元，是12月1日以來最低。

4月交割的黃金期貨下跌2.4%，結算價1,791.20美元，是1月8日以來主力合約最大跌幅。

現貨白銀一度下跌3.7%，至每英兩25.91美元，為1月28日以來最低。

●鋅價上漲

中國冶煉廠進口礦石的加工費已降至2018年9月以來最低水準，表明原物料供應不足，並有可能影響精煉鋅產量。在上月末突然飆升至三年多來最高水平後，倫敦金屬交易所跟蹤庫存也下降。同時，一些分析師指出，隨著各經濟體從疫情中復甦，需求指標好轉。

倫敦時間下午5:53，LME鋅期貨漲0.5%，結算價每噸2,627美元。

金價 紐約 油價

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