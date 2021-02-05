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東京著衣驚傳涉10億地下匯兌 調查局約談會計查證

台積電ADR漲0.5% 溢價拉大為14.3%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四上漲0.5%收128.15美元，較台北交易股票溢價14.3%。費城半導體指數上漲0.9%。

美國股市連續四日上漲，標普500指數和那斯達克綜合指數均創下收盤新高，企業季報轉好並且有跡象顯示美國就業市場正在逐步復甦。

銀行股和科技股領漲；追蹤小型股的羅素2000指數也大漲2%。紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數上漲332.26點，至31,055.86點，漲幅1.08%；標普500指數漲1.1%，收3,871.74點；那斯達克綜合指數漲1.2%，報13,777.74點。

台灣加權股價指數昨天跌65.10點收15,706.22點。台積電大漲0.5%收627.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 101.49 +3.13 97.70 3.88

中華電 CHT 109.97 +0.98 108.00 1.82

台積電 TSM 716.61 +0.51 627.00 14.29

聯電 UMC 52.84 +0.43 51.90 1.82

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 紐約

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