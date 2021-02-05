受財報和經濟數據提振 標普500指數和那斯達克再創新高

美國股市連續四日上漲，標普500指數和那斯達克綜合指數均創下收盤新高，企業季報轉好並且有跡象顯示美國就業市場正在逐步復甦。

銀行股和科技股領漲；追蹤小型股的羅素2000指數也大漲2%。紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數上漲332.26點，至31,055.86點，漲幅1.08%；標普500指數漲1.1%，收3,871.74點；那斯達克綜合指數漲1.2%，報13,777.74點。

●美股持續堅挺，理由一

瑞銀認為，美股牛市仍然擁有「堅實的基礎」，因為企業盈利向好並且聯準會（Fed）的寬鬆政策創造了有利股市的環境。

迄今公布的第4季企業財報優於預期，推高了分析師的預期，標普500指數成份股企業可望實現單季獲利增長，而非原先預期的下滑。

●美股持續堅挺，理由二

經濟數據、財報消息以及有關1.9兆美元刺激計畫的談話都「對華爾街有利」，Kingsview Investment Management的投資組合經理Paul Nolte說：「這就是我們看到市場繼續上漲的原因。」

美國上周首次申請失業金人數創11月以來最低水準。分析師預料周五公布的1月非農就業人數料大增約10萬。

「市場焦點似乎已經轉移到了基本面上，」National Securities 首席市場策略師Arthur Hogan表示。「疫情消息在逐漸轉好，與此同時公司業績和經濟數據似乎也在顯示復甦跡象。」

此外，溫和派民主黨敦促將疫苗撥款從拜登紓困方案中單分拆，力求迅速通過。

●美股持續堅挺，理由三

美股三大股指本周大幅反彈的另一個原因是，近期社群媒體驅動的散戶買入狂潮，在上周市場大幅震盪後似乎停滯了。

●個股表現

eBay和PayPal因業績展望佳大漲，而Netflix也走高，因提高在日本的服務價格。PayPal股價跳漲7.4%，eBay上漲5.3%。

電玩遊戲連鎖零售店GameStop 和其他近期受到散戶追捧的股票周四再次下跌，散戶熱點轉向小型製藥公司等其他股票。美國財政部長葉倫表示，她和金融市場監管機構在採取任何行動之前，都需要「深入了解」最近散戶交易狂潮中發生的情況。GameStop收盤暴跌42.1%。