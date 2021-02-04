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馬斯克答友人問：車廠加速增產期間 別買特斯拉

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克坦承，增產期間的品管是一大難題。路透
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克坦承，增產期間的品管是一大難題。路透

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上YouTube和Podcast頻道的Munro Live節目，接受汽車達人Sandy Munro專訪的片段在周二播出，竟同意外界對特斯拉的嚴詞批評，並表示，不建議在車廠加速增產期間，購入特斯拉電動車。

他被問到品管問題時坦承不諱：「我們費了一番功夫修正生產過程的問題。有朋友問：『該什麼時候買特斯拉？』我回：『一開始就買，或等生產達到穩定狀態。』在加速生產期間，既要衝產量，又要顧到所有細枝末節，真的超難。」

他說，去年12月噴漆也出現問題，當時正設法要拉高年底產量，結果車漆乾燥時間不足，一開快就會發現問題，但「如果早知道會這樣，一定事先處理好」。

2018年，Munro曾拆解特斯拉，將Mode 3比做1990年代的起亞汽車，他當時說，「無法想像他們怎會推這種車」。

馬斯克對Munro說：「你批評的都對。」

馬斯克還承認Model S的早期座椅可能是他坐過最糟的汽車座椅，後來Model 3改良設計，才獲得Munro的讚許。

批評特斯拉的不只是Munro。知名雜誌消費者報告（Consumer Reports）去年的排行榜，特斯拉名列倒數第二。

特斯拉 馬斯克

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