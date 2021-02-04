貝佐斯交棒 亞馬遜主管最怕的「問號信」也將成絕響

路透3日報導，電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯將於第三季卸下執行長，讓部分主管聞風喪膽的「問號電郵」可能也會跟著絕跡江湖。

「問號電郵」是貝佐斯一個不尋常的管理手法，當他收到顧客寄來的抱怨電郵時，就會轉給主管相關業務的高層，要求拿出解決辦法。這些高管有時三更半夜收到貝佐斯轉發的電郵，沒寫上稱呼、評語或「謝謝」，從頭到尾就只有「一個問號」。

一位匿名經理表示，比「一個問號」更糟的是，貝佐斯在信中寫下「這不可能是真的」或「解決這個問題」。這代表他隔天一早最好已經想出因應之道。

亞馬遜指出，貝佐斯偶爾會寄出「問號電郵」以管理他收到的顧客訊息量。一位前員工透露，貝佐斯講究效率，盡力同時監管零售、科技、媒體與太空業務，「問號電郵」就成為一個有效的工具，能激勵擔心丟掉工作的下屬。

不過，有些前員工倒是會懷念「問號電郵」。在亞馬遜曾工作近15年，1月剛辭掉自主配送副總裁的史考特（Sean Scott）就指出，為貝佐斯工作報酬豐厚、壓力很大，包括「問號電郵」在內，跟他開會的事前準備工作量多到難以置信，「但是團隊會永遠記住這些對話與問答」。

報導指出，貝佐斯欽點接棒的傑西（Andy Jassy）同樣相當關心解決顧客的問題，儘管沒有人能預測他會怎麼處理相同的情況，曾與傑西共事的3位高層倒是指出，只給一個問號不是他的風格。