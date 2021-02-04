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美元回升力道減緩 市場將密切注意就業報告

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美元回升力道減緩。美聯社
美元回升力道減緩。美聯社

美元指數周三（3日）在盤中拉高後回落，市場將在美國預計5日公布的就業報告中，為下一步走勢尋找線索。歐元和日圓續貶。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）收盤小跌0.08%，至91.124，盤中上揚至91.308，登上兩個月來高點。美元今年迄今已升值1.3%，因投資人認為美國與歐洲在疫情後期的復甦力道差距，可能越來越大。

Brown Brothers Harriman策略師認為，美元升勢已放緩，但可能尚未結束，表示投資人似乎在兩者間進行平衡，分別是認為美國在經濟成長和疫苗接種占優勢，和對貨幣多元化與投資風險資產展現胃口。

歐元兌美元貶0.07%，報1歐元兌1.2美元，在兩個月低點附近徘徊。日圓兌美元也貶0.05%，報1美元兌105日圓。

有「小非農」之稱的ADP報告顯示，1月民間就業人數增加17.4萬人，優於路透訪調分析師預估的增加4.9萬人。投資人持續注意這項數據，藉此研判就業市場的健康狀況。路透調查也顯示，美國1月非農就業人數可能增加5萬人。

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