台積電ADR隨費半走跌 較台股溢價仍達13%
台股ADR周三（3日）隨費半指數下跌，台積電收低，跌幅不到1%，仍較在台灣上市交易的股票溢價13%。
道瓊工業指數3日收盤上漲36.12點，漲幅0.12%，至30,723.6點；標普500指數上漲3.86點，漲幅0.10%，至3,830.17點；那斯達克指數下跌2.23點，跌幅0.02%，報13,610.54點。
費城半導體指數收盤下跌2.12%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.04 -0.71%
中華電 CHT 38.95 -0.99%
台積電 TSM 127.50 -0.73%
聯電 UMC 9.41 -0.74%
資料來源：彭博資訊
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