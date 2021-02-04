台積電ADR隨費半走跌　較台股溢價仍達13%

台股ADR周三（3日）隨費半指數下跌，台積電收低，跌幅不到1%，仍較在台灣上市交易的股票溢價13%。

道瓊工業指數3日收盤上漲36.12點，漲幅0.12%，至30,723.6點；標普500指數上漲3.86點，漲幅0.10%，至3,830.17點；那斯達克指數下跌2.23點，跌幅0.02%，報13,610.54點。

費城半導體指數收盤下跌2.12%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.04 -0.71%

中華電 CHT 38.95 -0.99%

台積電 TSM 127.50 -0.73%

聯電 UMC 9.41 -0.74%

資料來源：彭博資訊