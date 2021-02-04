GameStop之亂 葉倫盯上了

在最近散戶軋空潮中備受追捧的GameStop（遊戲驛站），股價連兩天重挫且跌破100美元大關後，3日早盤恢復漲勢，但已不像前幾天那般猛烈。鑒於這波散戶與避險基金之間的戰火似已波及更廣泛的市場，美國財長葉倫本周將召集證管會等金融監管機構高層，討論相關問題。

GameStop在美股2日連續第二天大跌，收盤崩跌60%報90美元，創單日最大跌幅紀錄，且一周來首度收在100美元以下；3日早盤走勢震盪，一度漲逾10%，隨即又回到平盤附近。

但近來這種散戶在網路上揪團炒作電玩零售商GameStop等股票引發的市場動盪現象，已引起美國主管當局注意，財長葉倫最早3日或本周稍晚召集金融監管機構高層開會，包括證券管理委員會（SEC）、聯邦準備理事會（Fed）、紐約聯邦準備銀行與商品期貨交易委員會（CFTC）的首長都將與會。

根據路透取得的文件，葉倫在召開會議前，已徵詢道德律師的意見並獲得許可。路透先前報導，在GameStop事件中扮演要角的避險基金Citadel，曾向葉倫支付演講費用，葉倫可能必須先取得道德豁免，才能處理相關議題。

財政部發言人拉馬納在聲明中說：「財長認為市場誠信很重要，要求討論最近金融市場動盪，以及近期活動是否符合保護投資人及維持市場公平、有效率的原則。」

GameStop（遊戲驛站）的漲勢本周戛然而止，股價周二（2日）收盤崩跌60%，報90美元，創單日最大跌幅紀錄，且一周來首次收於100美元之下；以這波高點計算，市值已經蒸發逾270億美元。

網路討論平台Reddit散戶追捧的另外幾檔股票，例如電影院線運營商AMC、服裝零售商Express等也都大跌。

彭博資訊指出，GameStop股價回落同時伴隨著空頭部位急劇減少，使Reddit論壇散戶掀起的軋空行情減弱。美國航空和黑莓（BlackBerry） 股票也一度在這波行情中飆升。

Huntington私人銀行投資管理主管歐維亞特說：「一旦度過最開始這部分的投機，問題重點就會回到這家公司的基本面。」他表示，公司的股價最終仍將由基本面來主導，終會回歸合理價位。