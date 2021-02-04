義國新總理 德拉基有望出任

經濟日報 / 編譯葉亭均陳律安／綜合外電

享有「超級瑪利歐」封號的歐洲央行（ECB）前總裁德拉基（Mario Draghi），接受義大利總統馬特雷拉的請求，試圖籌組新政府，在疫情重創義國、經濟陷入二戰結束以來最嚴重衰退之際領導國家，義國股市應聲走高。

馬特雷拉3日徵詢德拉基的組閣意願，德拉基同意接下重任。德拉基將探詢各政黨領袖的意見，以爭取國會支持。

義國富時MIB指數3日盤中聞訊大漲2.57%，10年公債殖利率下跌8個基點，顯示投資人樂見義國終結政治不確定性因素。

未來德拉基的第一要務可能是新冠肺炎疫情與疫苗接種，這場疫情已奪走義國近9萬條人命。他也必須處理景氣低迷的問題，義國上季國內生產毛額（ECB）萎縮2%，在主要歐洲大國中吊車尾。

德拉基的任務還包括設法控制義大利的債務、帶領經濟復甦，並且在義大利充滿內鬥的複雜政壇內運籌帷幄。

在前總理孔蒂率領的義大利聯合政府垮台後，馬特雷拉只剩兩個選項，提早舉行大選，或成立由技術官員領導的新政府。

德拉基是義大利最受敬重的公職人員。他在擔任ECB總裁期間，曾在2012年歐洲債務危機高峰時，靠「動用一切手段」（Whatever it takes）一句話，穩住歐元匯率。

他也開啟ECB的量化寬鬆措施，買進主權債，如今這項措施在疫情期間擴大實施，成為支撐歐洲經濟的主要工具。

馬特雷拉是該國政界最高仲裁人，是唯一擁有能要求舉行大選權力者。他表示，如果不能成立新政府，義大利將被迫在充滿不確定性的情況下迅速舉行大選。

由於德拉基被視為是「危機救援者」，他被任命為義大利下一任總理，將受到市場歡迎，也可望終結義大利的政治危機。

義大利 疫情 ECB

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