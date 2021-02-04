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字母上季營收攀峰

經濟日報 / 編譯洪啟原林奕榮／綜合外電

網路巨擘Google母公司字母（Alphabet）公布上季財報，儘管市場密切關注的雲端事業仍持續虧損，但受惠於去年年終購物旺季的線上廣告支出激增，該公司總體營收仍創新高，也反映全球廣告支出正持續復甦。

字母於美股2日盤後公布，去年第4季營收達569億美元，高於前一年同期的432億美元，也優於分析師預測的527億美元；字母上季獲利增加至157億美元，高於一年前的93億美元和市場預估的119億美元。

去年12月的廣告營收意外大增，扶助字母上季廣告營收年增22%至462億美元，高於市場預估423億美元。

字母財務長波瑞特表示，搜尋引擎Google和影音平台YouTube兩大部門帶動獲利成長。字母並指出，YouTube的觀看人數和觀看時間均大幅成長，商務長辛德勒表示，「我們觸及的18歲到49歲觀眾人數」，有逾1億人在電視上使用YouTube串流服務。

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