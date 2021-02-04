Sony全年淨利衝百億美元

Sony上季財報優於預期，並預期全年淨利將寫下歷來新高，突破1兆日圓（100億美元），原因是新冠肺炎疫情刺激遊戲事業需求。

Sony 3日表示，上季（2020年10至12月）營業利益年比增長20%至3,592.3億日圓，遠高於市場預期的1,799.2億日圓。營收為2.7兆日圓，淨利為3,718.9億日圓，這些數據也都優於市場預期。

Sony並在三個月內二度上調全年財測，估計全年（截至今年3月底）營業利益為9,400億日圓，遠高於先前預測的7,000億日圓，和市場預期的7,480.4億日圓。Sony預期，遊戲、電影、音樂和智慧手機相機顯像晶片等部門，營業利益都將增長。至於全年度淨利預測可達到1.09兆日圓，遠高於先前預測的8,000億日圓，並超越2019年3月止年度的9,160億日圓紀錄，寫下歷來新高。全年營收預測達8.8兆日圓，高於原先預測的8.5兆日圓。Sony最新遊戲主機PS 5雖因產能問題而供不應求，但仍售出450萬台。