亞馬遜貝佐斯Q3卸任CEO

全球電商巨擘亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯預定第3季卸下執行長，轉任執行董事長。他的接班人是現年53歲的傑西（Andy Jassy）。

貝佐斯2日發函告訴員工，「任亞馬遜執行長是很沉重的責任，消耗也很大。當你有那樣責任，很難注意到其他事。改任執行董事長後，我會參與重要的亞馬遜計畫，但也有必要的時間和精力可專注在貝佐斯首日基金會、貝佐斯地球基金會、太空公司藍源、華盛頓郵報，及其他我熱愛的事。我從未有比現在更多的精力，此事無關退休。我對這些組織能造成的影響超級有熱情。」

亞馬遜創辦人貝佐斯的接班人是現年53歲的傑西。（路透） 傑西自1997年就加入亞馬遜，目前擔任公司雲端運算業務執行長，是貝佐斯最信任的副手之一，也一直是呼聲最高的接班人。貝佐斯也在致員工信上提到，傑西「他在亞馬遜的時間幾乎和我一樣久，他將會是傑出的領導人，我對他有信心」。

亞馬遜同日公布第4季財報，因疫情嘉惠其零售和雲端業務，營收大增44%達1,256億美元，寫下公司史上單季營收首度破千億美元大關紀錄；去年全年營收達3861億美元，年增38%。去年第4季淨利72億美元，亦寫下歷來最佳紀錄。展望本季，營收預估介於1,000億到1,060億美元，營業利益估為30億到65億美元之間，以上數字全優於市場預期。

現年57歲的貝佐斯於1994年在家中車庫創立亞馬遜，從網路書店開始起家，如今已是市值達1.7兆美元的零售和物流巨擘，並橫跨串流影音、雲端運算、人工智慧（AI）等市場。