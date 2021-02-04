美查產業供應鏈 防依賴陸貨

知情人士透露，美國總統拜登計劃發布行政命令，要求檢討審視國內重要供應鏈，以確保美國在技術、原物料方面不要太依賴中國大陸等國。

路透引述四名知情人士報導，拜登計劃採取的行政措施，將聚焦政府合約承包商與民間產業，目標是確保美國能供應對抗新冠病毒危機所需要的商品，以及其他關鍵技術與原物料。

拜登將簽署一項命令，要求進行為期100天的審查，以確保國內製造業者能夠提供美國所需物資，並確保以更安全、可持續的方式，滿足必須由其他國家提供的商品需求。

兩名知情人士透露，在上述行動後，多個政府機關將在一年時間內，進行進一步審視與行動，採取行動的政府機關包括白宮、國安會、司法部、國土安全部與商務部。一名官員表示，拜登在競選期間承諾的這些行動，將在未來幾周實施，而且應該會獲得朝野政黨支持。拜登在競選期間承諾會處理美國醫療供應鏈的弱點。

倫敦金融時報報導，消息人士指出，拜登政府將與盟邦聯手，以減少美國供應鏈的弱點；美國在供應鏈方面，有許多機會與友邦合作，但華府也在思考提升國內韌性與產能的方式。

拜登這項命令預料不會直接點名北京，但華府已愈來愈注意北京對國家與經濟安全的威脅。知情人士透露，這項行政命令的草案提到「大國之間的競爭」，有時華府以這種措辭暗指中國。

美國在口罩、篩檢用品、生產疫苗原料等方面曾歷嚴重短缺，阻礙該國因應疫情的行動。此外，美國與大陸的外交緊張關係惡化，也引發多項製造短缺疑慮，包括電腦所需的微晶片。