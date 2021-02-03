美國疫情全球最慘，為何IMF樂觀預測美國將迎接37年來最強復甦？

美國疫情全球最慘，但國際貨幣基金（IMF）卻上修今年全球、美國經濟預估成長！為何IMF如此樂觀？新任美國總統拜登、財長葉倫上任，將會如何提振疫後經濟？

國際貨幣基金公布最新的《世界經濟展望》（World Economic Outlook），預測全球經濟今年成長率將反彈至5.5%，相較10月份的預測成長0.3%。

IMF對全球、美國等經濟預測的樂觀程度，遠超乎世界銀行（World Bank），先前世銀下修今年全球經濟至4%，並警告未來全球經濟復甦趨緩，恐面臨「失落的十年」。

IMF也表示「2020年新冠疫情造成的經濟衰退程度，比原先預期來得好」，經濟預測成長的消息一出，也支持市場情緒，使得歐股今日反彈收高。

美國經濟成長將迎來1984年以來，最強勁復甦！

去年唯一實現正增長的主要經濟體中國，IMF上修今年經濟預測可望達8.1%。而美國經濟有望成長至5.1％，更是美國自1980年代以來，經濟最強勁的復甦。

然而，IMF下修今年歐元區的經濟預測至4.2％，並針對歐元區的四大經濟體分別是德國、法國、義大利和西班牙進行下修。主要新冠疫情在歐洲的嚴重打擊，以及2020第四季度經濟成長放緩的因素所致。

去年12月，多家新冠疫苗獲准上市，且陸續在不同國家進行「新冠疫苗接種」，成為IMF上修今年全球經濟預測的主因。

IMF首席經濟學家戈皮納斯（Gita Gopinath）提醒「各國仍存在極大的不確定性，因此經濟前景差異大。」

戈皮納斯強調「許多國家的防疫措施更加嚴格，恐對未來疫後的經濟復甦，構成風險」。

美國經濟強勁復甦，卻藏著隱憂？

IMF預測今年美國經濟將成長5.1％，高於先前預測的3.1％。且根據世界銀行的數據，這將是美國自1984年以來，最強勁的經濟復甦表現。

IMF報告進一步分析，年初美國進行新冠疫苗接種，而且去年底美國通過總額達9000億美元的財政刺激計劃，兩者效益加乘之下，加快美國經濟復甦的力道。

然而，IMF雖未提及美國新任總統拜登，就職前大刀闊斧祭出1.9兆美元（約新台幣54兆元）的紓困案計劃，仍鼓勵各國持續為國內經濟實施更多的財政刺激政策。

先前，世銀就曾警告，美國聯邦政府用於救濟的支出大幅增加，包含失業保險金、區域援助等，使得美國債務水準飆升GDP的130％，去年全球債務水準首次創紀錄地達至GDP的99%。

美參議院26日通過葉倫（Janet Yellen）的人事任命案，由葉倫出任美國第78任財政部長的人事案，她也成為財政部232年來首位女性首長。但甫上任的葉倫，即面臨美國內的紓困案、高失業率，以及美中貿易緊張等經濟難題。

過去擔任聯準會主席的葉倫，就曾主張不願調高利率，且偏好「維持低利率以支撐就業」。屬於進步派經濟學家的葉倫，專業著重在失業率、贊成財政刺激等議題，會否帶領美國開創新的經濟局面，達到IMF的經濟預測？

（作者／何晨瑋 本文出自2021.1.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）