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黃捷罷免案進入全新攻防模式 「化守為攻」不再冷處理

若Google退出澳洲 微軟允填補空缺

中央社 / 雪梨3日綜合外電報導
美國科技巨擘谷歌（Google）。 路透社
美國科技巨擘谷歌（Google）。 路透社

美國科技巨頭微軟（Microsoft）今天提議，若競爭對手谷歌（Google）真因不滿澳洲擬議支付新聞費用的法案，而如其所威脅關閉在澳洲的搜尋引擎，微軟將填補谷歌的空缺。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）在聲明中表示，微軟「全心支持」澳洲擬議的法案，也就是谷歌與臉書（Facebook）必須為其使用的新聞內容支付費用。

臉書與谷歌揚言，如果這項規定以目前的形式成為法律，將封鎖他們在澳洲的重要服務。目前這項規定已進入國會。

但史密斯表示，澳洲這項提案「合理地嘗試解決數位平台和澳洲新聞業之間議價能力的不平衡」，「代表朝著對消費者、業者和社會都是更公平競爭的環境以及更公平的數位生態系統邁出重要一步」。

史密斯表示，微軟準備改善旗下Bing引擎，也歡迎澳洲商業廣告前進Bing，「無須任何移轉費」。

全球搜尋引擎市場現為Google獨占，Bing用戶與其相比只是小眾中的小眾。

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