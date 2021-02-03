Clubhouse「聲」財有道繼podcast爆紅

日前得到10億美元投資的語音社群平台「Clubhouse」最近爆紅，連特斯拉執行長馬斯克都加入「開播」。媒體分析Clubhouse高人氣的原因，除了搭上疫情下人們無法實際交流所興起的虛擬互動熱潮外，獨特的邀請制、不留紀錄和即時語音互動性，都讓Clubhouse被看好成為：繼podcast後另一個爆紅平台。

搶podcast聽眾

Clubhouse與同以音訊作為媒介，但無法馬上給予回饋的podcast做出區別，讓聽眾們能夠即時互動。在疫情中無法面對面交談的限制下，podcast所給予的單純資訊接收已不能滿足大眾，Clubhouse建立了聲音基礎之上的交流，讓使用者安心地找尋「知音」的同時，也能滿足受到限縮的互動關係。

與目前普及的社群平台比較，Clubhouse聲音為主的性質僅有podcast一個主要對手，但加入了即時互動性，讓它更像是一種「聲音的直播」。用戶不用盯著螢幕看，也可以接觸自己有興趣的話題，同時給予及時的回饋，和臉書、IG等較倚賴視覺觀感搶流量的性質有明顯不同。

狂吸200萬用戶

《富比士》報導，Clubhouse1月底宣布募得10億美元的投資，讓市場都紛紛對這個橫空出世的黑馬公司感到好奇。Clubhouse自去年4月起在IOS平台上架，因疫情所興起的虛擬互動潮讓它在8個月內吸引60萬用戶。

宣布獲得鉅額投資後，不只更多用戶湧入想要成為Clubhouse會員，連特斯拉執行長馬斯克都在平台上「開播」，與上萬用戶大聊網路話題、特斯拉經營和美股散戶事件等事件。至今，Clubhouse用戶數已超過200萬人，且仍有大批想要加入成為「聲」力軍的使用者仍在等待。

即時互動吸引人

CNBC整理，Clubhouse最吸引人的功能在於用戶可以自行就有興趣的主題創立聊天室，擔任主持人，與線上其他使用者透過語音互動，且並不會留下任何紀錄。在平台中，用戶可以選擇擔任主持人、發言者或聽眾，以各種不同方式參與聊天。

而Clubhouse另一個掀起討論的特點在於「邀請制」的建立，每個想要加入的用戶必須要得到他人轉傳的邀請碼才能開通帳號。如此不僅能夠建立較嚴格的帳戶審查制度，也能讓使用者擁有類似「私人俱樂部」的體驗，使用上更加安心。

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