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亞馬遜公布第二總部最新細節 建築仿DNA螺旋狀

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
亞馬遜表示，第二總部將興建一座外觀類似人類DNA雙股螺旋的建築物Helix。擷取自CNN
亞馬遜表示，第二總部將興建一座外觀類似人類DNA雙股螺旋的建築物Helix。擷取自CNN

電商巨擘亞馬遜（Amazon）揭露第二總部（HQ2）計畫的最新細節，包括將興建一座外觀類似人類DNA雙股螺旋的建築物。

亞馬遜2日表示，HQ2將設在維吉尼亞州阿靈頓，其中包含三座22層樓高的辦公大樓，總辦公空間達280萬平方英尺，還會興建第四座建築Helix，特色是兩條景觀步道沿著建築物外部螺旋而上。Helix也會提供栽種本地原生植物的各種工作環境，供員工使用。

亞馬遜全球不動產部門副總John Schoettler說：「雙股螺旋的自然美在世界各地隨處可見，包括從人類DNA的幾何構造，到銀河系、天氣型態、松果及貝殼的天然外型。」

Helix一個月將有數個周末對外開放參觀，比照亞馬遜位於亞利桑那州球型玻璃溫室Spheres的做法。

建築 DNA 電商

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