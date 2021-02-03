美元兌歐元升抵2個月最高 市場看好復甦美強於歐

美元兌歐元周二升至兩個月高位，市場認為美國可能比歐洲更快從新冠肺炎疫情中復甦。

華府推動刺激性支出顯有進展，相比之下，歐洲處於封鎖之中，且預計今年第1季歐元區國內生產總值(GDP)將萎縮。

歐元兌美元紐約午後報1.202美元，幾乎觸及去年12月初的低位，日內下跌0.3%，今年迄今已下跌1.61%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%至91.197。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo說：「經濟成長差異打擊歐元，並增強了我們今年看到的提振美元的動力。就全面復甦而言，歐洲可能比美國晚大約一年。」

歐盟周二發布的初估數據顯示，2020年第4季歐元區經濟萎縮幅度小於預期，但今年第1季歐元區經濟萎縮幅度可能會更大。周一公布的數據顯示，歐洲最大經濟體德國12月零售銷售降幅超過預期，使經濟萎縮的疑慮加劇。

美元也從一輪大規模的空頭回補中受益，特別是美元兌日圓。避險基金持有的美元空單達到2016年10月以來最高水準。