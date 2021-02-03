台積電ADR上漲逾1.4% 溢價縮為13.8%

台積電ADR周二上漲1.4%收128.44美元，較台北交易股票溢價13.8%。費城半導體指數上漲1.6%。

標普500指數連續兩天大漲，道瓊工業指數大漲475點，散戶投資人熱捧而瘋狂上漲的交易瞬間退潮，投資人也在亞馬遜和Google母公司Alphabet公布財報前加碼，並對美國疫情紓困計畫進展感到樂觀。

道瓊工業指數大漲475.57點，漲幅1.6%，至30,687.48點；標普500指數上漲1.4%，至3,826.31點；那斯達克綜合指數大漲1.6%，至13,612.78點。 標普500指數各大類股全面上漲，金融和工業股領漲。

台灣加權股價指數昨天大漲349.96點收15,760.05點。台積電大漲3.4%收632.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 99.22 +2.46 98.60 0.63

中華電 CHT 110.10 +0.61 109.00 1.01

台積電 TSM 718.96 +1.41 632.00 13.76

聯電 UMC 53.07 +1.72 52.60 0.88

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據