福特車用系統 改採Android

美國福特汽車（Ford）與科技巨擘Google簽署為期六年的協議，福特的車用顯示器2023年起將採用Android作業系統，並在廠區導入雲端服務，成為最新一家與矽谷合作、加速數位化的汽車業者。

兩家企業1日發表聲明，除了中國大陸，福特旗下所有車款的車用多媒體顯示器2023年起將由Android作業系統驅動，包括語音控制與導航。福特還會採用Google人工智慧和數據分析技術，並以Google雲端平台為福特「優先採用的雲端供應商」，雙方人馬還將組成一支創新小組「Team Upshift」，共同研發未來項目。

雙方並未透露協議的價值，但Google將獲得雲端服務的營收，並對2023年起出售的每台福特與旗下高檔廠牌林肯汽車（Lincoln），收取Google應用程式與服務的授權金。

福特轉投Android作業系統懷抱，對多年來為福特提供QNX系統平台的黑莓（BlackBerry）無疑是一大打擊；福特也曾與微軟在企業科技及車內軟體系統Sync上合作。富豪（Volvo）及通用（GM）等車廠近幾年也採用Android系統，提供導航、語音指令等服務。