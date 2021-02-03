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SpaceX抽籤 邀平民上太空
美國億萬富豪馬斯克旗下的太空業者SpaceX於1日宣布，今年第4季將把四位民眾送上國際太空站，執行人類史上「第一個全由平民參與的太空載人任務」。這趟旅行將由科技創業家艾薩克曼（Jared Isaacman）帶領，連同其他三人一同在外太空環繞地球。
這趟任務名為「Inspiration4」，將由支付處理業者Shift4支付公司創辦人兼執行長艾薩克曼領軍，艾薩克曼也捐贈與他同行的三席給一般大眾。
除了艾薩克曼之外，一個乘客名額將保留給專門診治兒童癌症和小兒疾病的美國St. Jude兒童研究醫院員工，另一個名額以抽籤選出，主辦單位鼓勵有意參與抽獎者捐款給St. Jude醫院。
第三個名額會由評審小組挑選，從Shift4的電子商務支付工具客戶中，選出陪同他遨遊太空的創業家。SpaceX表示，這3名成員「將在獵鷹9號（Falcon 9）運載火箭和飛龍號（Dragon）太空船上接受SpaceX的商務太空人訓練」，也要瞭解軌道力學，並接受壓力測試，包括在微重力或零重力的環境下行動。
SpaceX表示，在這趟為期數日旅程中，太空人將每90分鐘繞地球運行一周。旅程結束後，太空船將重返大氣層，降落在美國佛羅里達州沿岸海上。
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