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馬斯克現聲 語音平台爆紅

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（左圖）上周末首度登上語音社群平台Clubhouse，Clubhouse的估值因此攀高至10億美元，華麗晉身獨角獸。（網路照片）
特斯拉執行長馬斯克（左圖）上周末首度登上語音社群平台Clubhouse，Clubhouse的估值因此攀高至10億美元，華麗晉身獨角獸。（網路照片）

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克上周末首度登上語音社群平台Clubhouse，暢談在猴子大腦內植入微型電線、讓牠玩電腦遊戲等話題，並拷問線上券商Robinhood執行長為何要對GameStop設下交易限制，讓這個最近爆紅的音訊社群應用程式（App）更廣為人知。

馬斯克到Clubhouse「開講」，還導致許多投資人「錯買」與Clubhouse同名的公司股票。ClubHouse媒體集團股價1日早盤大漲逾100%，收盤時漲幅縮小至57.83%。

特斯拉執行長馬斯克上周末首度登上語音社群平台Clubhouse，Clubhouse的估值因此攀高至10億美元，華麗晉身獨角獸。（網路照片）
特斯拉執行長馬斯克上周末首度登上語音社群平台Clubhouse，Clubhouse的估值因此攀高至10億美元，華麗晉身獨角獸。（網路照片）
然而，馬斯克登台的Clubhouse還沒上市，而ClubHouse媒體集團是總部在中國大陸廣西、原名同濟健康醫療集團的醫療業者，因收購了擁有多家內容創作出版社的美國公司而改名，凸顯馬斯克的魅力。

也因為太多人想聽這位馬斯克開講，許多Clubhouse用戶一度無法登入，最後轉進YouTube上的盜版串流節目，聽馬斯克回答主持人發問逾一小時。

去年3月才推出的Clubhouse目前維持邀請入會制，但成長快速，估計現有約500萬用戶，遠多於十天前的300萬人，並吸引到更多注資，根據美國媒體Axios，Clubhouse上周透過新一輪募資籌得1億美元，投資人包括知名創投Andreessen Horowitz，Clubhouse的估值因此攀高至10億美元，華麗晉身獨角獸。Clubhouse有點像現場直播且未經審查的播客（podcast），用戶登入後會看到一些直播的虛擬聊天室、以及與會者名單，若用戶點進聊天室，便打開語音功能、能聆聽對話。Clubhouse執行長戴維森（Paul David）1日接受CNBC訪問時說，正在尋求讓平台內容變現的方式，目前計劃採用訂閱方式。

馬斯克在Clubhouse受訪時，從殖民火星談起，也被問到是否放心讓自己的小孩進行火星之旅。他也提到新創事業Nauralink時，表示該公司已成功將微型電線植入猴子頭骨，讓這隻猴子用腦電波玩視訊遊戲。

至於眾所矚目的特斯拉，馬斯克則向電池製造商傳送出「增產」的訊息，「要向供應商強調，我們不想害他們結束營業，我們想要他們加速」。

馬斯克 猴子 直播

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