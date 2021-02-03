聽新聞
test
0:00 / 0:00

油價攀抵一年高點

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

國際油價2日盤中漲逾2%，觸及一年來高點，主因是產油國大致遵守協議，未大幅增產，加上全球股市普遍上揚，帶動樂觀氣氛。

紐約西德州中級原油3月期貨2日盤中一度漲2.4%至每桶54.81美元，布蘭特原油4月期貨也漲2.3%至57.64美元，兩合約均連續第二天走高，且站上去年1月以來最高。國際油價自去年底開始緩步上漲，因為各國開始施打新冠病毒疫苗，且石油輸出國組織與其盟友（OPEC+）均有節制地增產，市場預期石油需求有望逐步復甦，庫存將持續下滑。

路透調查顯示，OPEC到上月為止已連續七個月增產，但幅度比預期小，此外，沙烏地阿拉伯自願減產每日100萬桶油的計畫，將從本月一直實施到下個月。

瑞銀集團（UBS）預估，布蘭特油價到今年下半年會漲到每桶63美元，到明年第1季有望攀抵65美元。UBS報告寫道，OPEC及其盟友致力讓產量控制在低於需求的水準，「我們預期汽油庫存將持續下滑」；庫存從去年下半年開始減少，油價期貨曲線的結構已經變為開始往下，吸引投資人進場」。

油價 OPEC UBS

延伸閱讀

國際油價漲逾2% 攀抵一年來高點

庫存減少和經濟可望加速復甦 國際油價漲

台積小型個股期 人氣夯

油價終於降了！明日起汽、柴油各降0.1元

相關新聞

Google開發獨家遊戲喊卡

Google 1日宣布，將不再為自家遊戲串流平台Stadia開發獨家遊戲，原因是開發遊戲的成本過高；去年10月，亞馬遜宣...

埃克森美孚慘虧224億美元

新冠肺炎疫情重創石油需求，連帶也重擊西方大型石油公司，美國埃克森美孚（Exxon Mobil）去年為至少40年來首度出現...

馬斯克現聲 語音平台爆紅

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克上周末首度登上語音社群平台Clubhouse，暢談在猴子大腦內植入微型電線、讓牠玩電腦遊...

美今年經濟成長率 上修

美國國會預算處（CBO）1日上調今年的美國經濟成長率預估至4.6%，且預期美國經濟規模今年中就能重返新冠肺炎疫情爆發前的...

白銀退燒 重挫逾5%

國際白銀的買盤熱潮2日盤中退燒，紐約白銀價格跌逾5%，原因是芝加哥商品交易所（CME）宣布調高Comex白銀期貨保證金，...

油價攀抵一年高點

國際油價2日盤中漲逾2%，觸及一年來高點，主因是產油國大致遵守協議，未大幅增產，加上全球股市普遍上揚，帶動樂觀氣氛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。