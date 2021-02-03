國際油價2日盤中漲逾2%，觸及一年來高點，主因是產油國大致遵守協議，未大幅增產，加上全球股市普遍上揚，帶動樂觀氣氛。

紐約西德州中級原油3月期貨2日盤中一度漲2.4%至每桶54.81美元，布蘭特原油4月期貨也漲2.3%至57.64美元，兩合約均連續第二天走高，且站上去年1月以來最高。國際油價自去年底開始緩步上漲，因為各國開始施打新冠病毒疫苗，且石油輸出國組織與其盟友（OPEC+）均有節制地增產，市場預期石油需求有望逐步復甦，庫存將持續下滑。

路透調查顯示，OPEC到上月為止已連續七個月增產，但幅度比預期小，此外，沙烏地阿拉伯自願減產每日100萬桶油的計畫，將從本月一直實施到下個月。

瑞銀集團（UBS）預估，布蘭特油價到今年下半年會漲到每桶63美元，到明年第1季有望攀抵65美元。UBS報告寫道，OPEC及其盟友致力讓產量控制在低於需求的水準，「我們預期汽油庫存將持續下滑」；庫存從去年下半年開始減少，油價期貨曲線的結構已經變為開始往下，吸引投資人進場」。