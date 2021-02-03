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白銀退燒 重挫逾5%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

國際白銀的買盤熱潮2日盤中退燒，紐約白銀價格跌逾5%，原因是芝加哥商品交易所（CME）宣布調高Comex白銀期貨保證金，以及有人懷疑在Reddit論壇貼文號召「軋空」銀價者的背後居心。

紐約白銀現貨價2日盤中大跌5.4%，報每英兩27.4958美元，白銀3月期貨更重挫6%至每英兩27.665美元。白銀現貨與期貨價1日都一度漲破每英兩30美元，衝上八年高點。

芝商所宣布， Comex白銀期貨每口合約保證金將從14,000美元調高至16,500美元，調升幅度達18%，2月2日起生效。芝商所形容此一決定是基於「對市場波動的一般檢討，以確保有充足的擔保品覆蓋率」。StoneX分析師歐康諾指出，芝商所此舉正從市場抹除一些泡沫。

白銀市場已成為散戶大軍的最新焦點，此前，散戶在網路論壇Reddit's的WallStreetBets社群分享意見，有貼文呼籲散戶買入銀礦股票和實貨銀條支持的ETF，激勵銀價大漲。

在此同時，各界也在揣測於Reddit論壇貼文號召「軋空」銀價者的身分與意圖，因為基金經理人在白銀市場都為淨多頭部位，意味著散戶不可能達成如同「軋空」GameStop空頭一般的結果。高盛的報告便指出，根本「不可能」軋空銀價。

Reddit 紐約 芝加哥

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