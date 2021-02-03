聽新聞
test
0:00 / 0:00
美今年經濟成長率 上修
美國國會預算處（CBO）1日上調今年的美國經濟成長率預估至4.6%，且預期美國經濟規模今年中就能重返新冠肺炎疫情爆發前的水準，可能使共和黨更加抗拒總統拜登所提出的1.9兆美元紓困方案，增添兩黨磋商刺激方案的複雜度。
CBO預估，美國經濟去年將萎縮3.5%，今年將成長4.6%，都高於去年7月的預估，「國會預算處目前預測的經濟（成長）強度高於2020年7月（的預估），很大原因是經濟衰退未如預期嚴重，也因復甦的第一階段來得較快，且比預期更強勁」。CBO去年7月時預估，去年經濟萎縮5.8%、今年成長4%。
CBO預估，美國2020-2024年GDP的年平均成長率為1.7%，比去年7月的估算提高0.7個百分點。最新預測數據考量到去年底通過的9,000億美元刺激方案影響、以及假設商業活動將加速恢復。
CBO說，去年底通過的紓困措施將使今、明兩年的GDP擴增1.5%，但也會使這兩年的赤字增加8,720億美元。
不過，美國經濟成長腳步將在今年後放慢，明年預估成長2.9%，後年估擴張2.2%。CBO也預估今年失業率將從去年的8.1%降至5.7%，比去年7月時估計的8.4%大幅下修，但就業人口要到2024年才能回到新冠疫情爆發前的水準」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言