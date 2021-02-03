埃克森美孚慘虧224億美元

新冠肺炎疫情重創石油需求，連帶也重擊西方大型石油公司，美國埃克森美孚（Exxon Mobil）去年為至少40年來首度出現全年虧損，英國石油（BP）去年虧損近57億美元，也是十年來首見年度虧損。

埃克森美孚去年第4季淨損202億美元，為連續第四季虧錢，遠不如一年前的淨利56.9億美元，主要受到新冠疫情衝擊、及減記美國天然氣與其他資產價值193億美元的拖累。若不計減記與其他費用，該公司上季每股盈餘為0.3美分，高於市場預期。

埃克森美孚去年全年淨損224.4億美元，董事長兼執行長伍茲（David Woods）表示：「去年是埃克森美孚所經歷過市況挑戰最艱鉅的一年。」不過，埃克森美孚保證將維持單季股利發放額不變，帶動股價2日早盤攀漲1.7%。

BP去年第4季經調整後的淨利比一年前銳減96%至1.15億美元，低於分析師預估，主因是石油與天然氣銷售疲弱，以及交易低迷不振。去年全年則虧損56.9億美元。

BP上季理應受惠於商品價格上漲，結果卻凸顯出新冠疫情的深遠影響。BP執行長盧尼（Bernard Looney）說：「顯然在艱難一年結束時出現了艱困的季度。」「新冠疫情嚴重打擊全年業績。」

BP表示，今年初期的市況仍將艱困，「我們預計重新實施疫情限制措施，將對產品需求造成更大的衝擊，1月零售量比去年同月減少約20％，去年第4季零售量則下滑11%」。

但盧尼認為今年石油需求將復甦，在今年中以前全球庫存可望重返五年平均水準，全球天然氣市場吃緊將進一步支撐其獲利。

他也說，仍按照計畫轉型至更環保的未來，目標是在2030年前將再生能源的發電量由目前的3.3GW（10億瓦）提高到50GW，並且削減石油產量以降低溫室氣體排放。

投資人關注的BP營業現金流量，上季大幅減少至24億美元；這個數字將決定該公司股利的發放與資本支出的水準。BP股價2日在倫敦盤中重挫3.5%。

在景氣低迷的環境下，BP高達390億美元的債務在今年上半年還會攀升，但該公司表示，仍有望在2022年初以前減至350億美元。在這個債務水準下，BP打算開始買回庫藏股。