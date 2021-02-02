SpaceX首推私人太空旅行 一名額留給抽籤幸運兒

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天宣布，預定今年首度推出乘客全是一般人的繞地旅行，由科技業億萬巨富艾薩克曼領軍，他還打算提供一個名額給抽籤中獎的幸運兒。

法新社報導，艾薩克曼（Jared Isaacman）將與其他3名素人太空人一起進行這趟為期數日的太空旅行，其中一人將是透過抽籤勝出的幸運兒。

專為這趟旅程建立的網站提到：「這是一生僅有一次的探險：在乘客全都是一般人的太空飛行中，前往外太空。」

企業家馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX表示，艾薩克曼「捐贈與他同行的3席給一般大眾，會提前數週宣布（名單）」。

SpaceX表示，飛龍號太空船（Dragon）發射的時程最快也是在今年第4季。

除了艾薩克曼之外，一個乘客名額將保留給美國田納西州聖朱德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）的員工，這所醫院專門診治兒童癌症和小兒疾病；還有一個名額將以抽籤選出，主辦單位鼓勵有意參與抽獎者捐款給聖朱德醫院。

第3個名額會由評審小組挑選，從艾薩克曼公司Shift4 Payments的電子商務支付工具客戶中，選出陪同他遨遊太空的創業家。

SpaceX聲明表示，這3名成員「將在獵鷹9號（Falcon 9）運載火箭和飛龍號太空船上接受SpaceX的商務太空人訓練」，也要瞭解軌道力學，並接受壓力測試，包括在微重力或零重力的環境下行動。

SpaceX表示，在數日旅程中，太空人將每90分鐘繞地球運行一周。旅程結束後，太空船將重返大氣層，降落在美國佛羅里達州沿岸海上。

去年11月中旬，SpaceX的飛龍號太空船成功把4名太空人送入軌道，並與國際太空站（ISS）對接。在這次成功任務的一週前，飛龍號太空船才剛成為美國國家航空暨太空總署（NASA）繼近40年前的「太空梭」（Space Shuttle）之後認可的第一艘太空船，使用的運載火箭是可重複使用的SpaceX獵鷹9號。

估計到了2024年，NASA將在商務乘客計畫上投入逾80億美元，希望私營部門的收入可滿足NASA的「低軌道」（low Earth orbit）需求，以便有餘裕專注於重返月球任務及登陸火星任務。

SpaceX除了這趟第一次商務任務之外，預定今年還要替NASA發射兩趟載人飛行，其中一趟在春天，並在接下來15個月內執行4次貨運加油任務。