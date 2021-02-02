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疫情擴大教育差距 日青年：經濟難負荷

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
根據Nippon基金會日前針對17歲至19歲1000名青少年進行的教育不平等調查，有過半數受訪者認為教育差距會在未來加劇。(photo by miss_millions on wikimedia under CC2.0)
根據Nippon基金會日前針對17歲至19歲1000名青少年進行的教育不平等調查，有過半數受訪者認為教育差距會在未來加劇。(photo by miss_millions on wikimedia under CC2.0)

疫情衝擊經濟，日本青少年擔憂擴大教育不平等。根據Nippon基金會日前針對17歲至19歲1000名青少年進行的教育不平等調查，有48.9%的受訪者認為有教育不平等問題，其中25.3%認為家庭經濟狀況為主要因素，有受訪者表示，疫情流行期間家庭收入減少，若沒有獎學金就無法上大學，並有過半數受訪者認為教育差距會在未來加劇。

家庭經濟成主因

根據《nippon》報導，Nippon基金會針對17歲至19歲1000名青少年進行教育不平等調查，調查是否會擔憂受新冠疫情影響，導致教育不平等問題加劇。調查結果顯示，有48.9%的受訪者認為有教育不平等問題，51.1%的受訪者則認為沒有。

調查中要求受訪者選擇一個認為造成教育差距的主因，其中家庭經濟狀況占總數25.3%，被最多受訪者選擇。報導指出，從認為教育不平等的受訪者的回答中，顯示家庭的經濟狀況為重要因素。有受訪者表示，在疫情流行期間由於家庭收入減少，若沒有獎學金就無法上大學。

憂教育差距擴大

但根據受訪者是否感到教育不平等，結果存在相當大的差異。感到教育不平等的人中，有31.7%的人認為這是家庭經濟狀況是主要原因，沒有感到教育不平等的人中，僅19.2%的人認同是主因，兩者相差超過12%。

受訪者被問及是否認為教育差距會在將來擴大時，51.2%的受訪者認為會是這種情況，僅9.3%的人認為不會。在那些可能感到不平等的人中，有67.1%的人預期差距會增加，這表明他們對未來的擔憂。另一方面，沒有感到不平等的人中，有49.5%的人回答說他們不清楚差距將如何受到影響。

日本疫情目前仍十分嚴峻，根據《NHK》統計數據，日本2月1日新增1792例確診，截至當日深夜23時59分，累計39萬 2475例確診，5846人死亡。

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