拚太空旅遊 維珍銀河最快13日再推試飛
太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）今天表示，繼去年12月初試飛未果後，公司計劃本月重啟太空船二號（SpaceShipTwo）的試航計畫。
法新社報導，英國億萬富翁布蘭森（RichardBranson）旗下維珍銀河公司表示：「飛行窗口會於2月13日開啟，整個2月都有機會進行試飛，端看天候狀況是否良好及技術就緒程度而定。」
維珍銀河說：「飛航前準備工作正在新墨西哥州美國太空港（Spaceport America）進行中。」
公司補充道，測試的其中一個重點目標，將會是測試去年12月電腦停止火箭發動機點火之後，所完成的修復工作。
太空船二號預計年末將首位乘客送上太空。
目前為止，已有600人掏出多達25萬美元（約新台幣706萬元）預訂太空之旅的座位，維珍銀河稱呼這些等候多年的乘客是「未來太空人」。
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