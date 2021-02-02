台積電ADR聯袂費半大漲逾4％ 溢價拉大至16％
台積電ADR周一大漲4.2%收126.66美元，較台北交易股票溢價16.1%。費城半導體指數也大受激勵，大漲3.9%。
此外，美國半導體行業協會（SIA）調高今年全球半導體銷售額成長率，由9.5%升至11%，理由是「上半年需求增強」。
美國股市周一反彈，標普500指數創下11月24日以來最大漲幅，由科技股領漲，散戶轉向投資白銀拉抬礦業股。策略師認為，近期避險基金遭到散戶軋空不會改變多頭格局。
道瓊工業指數周一上漲229.29點，至30211.91點，漲幅0.8%；標普500指數大漲59.62點，漲幅1.6%，至3773.86點；那斯達克綜合指數大漲332.70點，漲幅2.5%，至13403.39點。
台灣加權股價指數昨天大漲271.78點收15,410.09點。台積電跌3.4%收611.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 96.88 +3.90 94.90 2.09
中華電 CHT 109.48 +1.03 109.00 0.44
台積電 TSM 709.32 +4.23 611.00 16.09
聯電 UMC 52.19 +2.98 50.80 2.74
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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