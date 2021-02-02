歐、陸製造業PMI 增速放緩

歐元區與亞洲主要國家的製造業景氣在1月維持擴張，但歐元區因新冠肺炎疫情與居家避疫措施的衝擊揮之不去，擴張步伐陷入停滯，亞洲則好壞參半，中國大陸製造業景氣略為降溫，將考驗亞洲製造業韌性。

最新顯示，歐洲製造業景氣在元月持續回暖，但擴張速度因新一輪封鎖令與供應缺短而趨緩；亞洲工廠活動則是好壞參半，台灣、南韓、印度、印尼及菲律賓PMI都升至數年高點；反觀中國大陸與越南製造業景氣略有降溫，日本和泰國景氣再陷萎縮。

IHS Markit在1日公布，歐元區1月製造業採購經理人指數（PMI）最終值降至54.8，略高於初估的54.7，也高於象徵景氣榮枯線的50。IHS Markit首席商業經濟學家威廉森指出，歐元區製造業產出今年初持續穩健擴增，但增幅為這波經濟復甦以來最慢，原因是新一輪封鎖措施與供應短缺，對當地製造業者構成更大的挑戰。

受封鎖令影響，評估廠商出貨時間的次指標降至31.6，顯示工廠仍難以取得所需的原物料。

亞洲各國製造業數據好壞參半。南韓上月製造業PMI升至53.2，景氣擴張速度為2011年以來最快；印度攀抵57.7，為連續第六個月擴張；印尼升至52.2，為2014年7月以來最高；菲律賓從49.2增至52.5，是2018年12月以來最佳。

不過，中國大陸1月財新製造業PMI降至51.5，雖是連續第九個月擴張，但降至2020年7月以來最低，產出和新訂單次指標都下滑，分別降至九個月、七個月來最低。日本降至49.8，泰國掉到49，陷入萎縮。

彭博資訊經濟學家指出，亞洲1月製造業景氣維持穩健，預估未來幾個月將繼續擴張，但大陸景氣降溫威脅後續的成長力道。凱投宏觀亞洲經濟學家霍姆斯說，亞洲製造業近期有望維持強勁，有助經濟穩步復甦。