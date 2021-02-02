快訊

台南台江大道重大車禍 6人當場無呼吸心跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星併購 點名恩智浦、德儀、瑞薩

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

在三星電子財務長崔允浩日前正式宣布將極積推動併購案後，併購市場的目光瞬間轉向車用半導體產業，南韓媒體也開始揣測三星可能收購哪些車用晶片廠。

韓媒Businesskorea報導，荷蘭恩智浦半導體（NXP）、美商德州儀器（TI）以及日本瑞薩電子（Renesas），都可能是三星的潛在收購目標。

一位投資銀行人士說：「三星電子已在2019年對恩智浦和德儀執行實地查核」。外界持續盛傳三星考慮收購恩智浦。車用半導體擁有龐大的成長潛力。

在揣測名單上的企業各擁優勢。例如，恩智浦在和車用資訊娛樂系統擁有絕佳的技術能力，預估能與三星旗下哈曼國際工業（Harman）產生龐大綜效。德儀專門製造高功率半導體，是電動車所需要的關鍵裝置。

瑞薩則是微控制器（MCU）製造大廠，這款車用元件占車用半導體市場約30%，比重最高。瑞薩在全球MCU市占率為31%，與恩智浦勢均力敵。瑞薩2018年收購半導體設計公司IDT，以強化自駕車半導體領域的產能。

分析師預估，三星即將推動的收購案，規模將是收購Harman以來最大。德儀市值目前為1,156.3億美元，恩智浦為459億美元，瑞薩則是200.2億美元。

三星擁有厚實的資源推動收購案，光是到去年第3季底就擁有116兆韓元（1,139.4億美元）的可變現資產。三星代表說：「我們正積極考慮在半導體以外的不同領域推動併購交易。」

半導體 投資銀行 荷蘭

延伸閱讀

三星計畫今年推出更多手機螢幕設計 其中包含可滑動與捲動形式

三星傳出今年第三季開始 向中國手機業者提供可凹折顯示面板

三星追趕台積 多路進擊

車用晶片缺貨 台積電救火也搶長單

相關新聞

歐、陸製造業PMI 增速放緩

歐元區與亞洲主要國家的製造業景氣在1月維持擴張，但歐元區因新冠肺炎疫情與居家避疫措施的衝擊揮之不去，擴張步伐陷入停滯，亞...

散戶軋空熱潮 湧向白銀

美國遊戲驛站（GameStop）而起的散戶投資熱潮持續席捲金融市場，這回把最新目標轉向白銀，帶動白銀價格漲破每英兩30美...

美國1月製造業景氣降溫 新訂單大減

最新數據顯示，美國1月製造業景氣擴張步伐較上個月減緩，次指標新訂單與生產雙雙下滑。

Switch賣翻 任天堂再上修財測

日本遊戲大廠任天堂上季獲利為2008年來最佳，Switch銷量更只花九個月就提前達到全年目標，該公司也連續第二度上修全年...

散戶大軍改炒貴金屬 銀價暴漲

繼瘋炒遊戲驛站（GameStop）等小型股擊敗放空的對沖基金後，社交平台Reddit散戶大軍轉戰貴金屬市場，白銀期貨價格...

這波散戶狂潮走勢 取決2關鍵

諸多跡象顯示，上周推高遊戲驛站（GameStop）及AMC股價的散戶戰勝主流對沖基金行動，擴散至其他標的，華爾街準備迎戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。