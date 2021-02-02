三星併購 點名恩智浦、德儀、瑞薩

在三星電子財務長崔允浩日前正式宣布將極積推動併購案後，併購市場的目光瞬間轉向車用半導體產業，南韓媒體也開始揣測三星可能收購哪些車用晶片廠。

韓媒Businesskorea報導，荷蘭恩智浦半導體（NXP）、美商德州儀器（TI）以及日本瑞薩電子（Renesas），都可能是三星的潛在收購目標。

一位投資銀行人士說：「三星電子已在2019年對恩智浦和德儀執行實地查核」。外界持續盛傳三星考慮收購恩智浦。車用半導體擁有龐大的成長潛力。

在揣測名單上的企業各擁優勢。例如，恩智浦在和車用資訊娛樂系統擁有絕佳的技術能力，預估能與三星旗下哈曼國際工業（Harman）產生龐大綜效。德儀專門製造高功率半導體，是電動車所需要的關鍵裝置。

瑞薩則是微控制器（MCU）製造大廠，這款車用元件占車用半導體市場約30%，比重最高。瑞薩在全球MCU市占率為31%，與恩智浦勢均力敵。瑞薩2018年收購半導體設計公司IDT，以強化自駕車半導體領域的產能。

分析師預估，三星即將推動的收購案，規模將是收購Harman以來最大。德儀市值目前為1,156.3億美元，恩智浦為459億美元，瑞薩則是200.2億美元。

三星擁有厚實的資源推動收購案，光是到去年第3季底就擁有116兆韓元（1,139.4億美元）的可變現資產。三星代表說：「我們正積極考慮在半導體以外的不同領域推動併購交易。」