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美設國安小組 緊盯陸資

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
圖／經濟日報提供
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為追查中國大陸過去對美國科技業的投資情況，美國外國投資委員會（CFIUS）新成立的一個國安小組，正逐一檢視數月、乃至數年前的新創企業投資案。

華爾街日報報導，CFIUS在過去兩年成立了一個新執法部門，編制約20幾人，任務是找出過去可能涉及敏感科技、構成國安威脅的投資案。該團隊著眼於資金可能回溯至大陸的創投投資案，金額再小也不放過。

早在歐巴馬時代，擴大CFIUS權限的計畫開始有雛型，美國前總統川普更簽署法案，正式擴大CFIUS的權力。如今CFIUS可望成為美國總統拜登遏制中國科技野心的戰略關鍵。

消息人士透露，這個國安小組已透過致函、致電，要求數十家公司提供與外資交易的資訊；有些案件的初步調查，已進行數月，原因是審查創投投資案相當複雜，且花時間。儘管部分案件已促使美國政府啟動正式調查，但大多數工作仍處於早期階段。

知情人士表示，這個CFIUS執法部門與聯邦調查局（FBI）密切合作，以追蹤FBI官員認為可能對美國構成國安威脅的科技投資案；CFIUS關切大陸的早期投資案，大陸可能透過中介機構投資，以掩蓋真實資金來源。

美國地平線諮詢公司（Horizon Advisory）的數據顯示，去年陸資對美企的創投投資案件數增至約308件，為2016年以來最高水準。

國安 FBI 新創企業

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