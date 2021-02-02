散戶軋空熱潮 湧向白銀

美國遊戲驛站（GameStop）而起的散戶投資熱潮持續席捲金融市場，這回把最新目標轉向白銀，帶動白銀價格漲破每英兩30美元大關，攀抵八年來高點，銀礦商股價也大幅上漲，大幅出線的銀幣和銀條訂單更讓相關線上交易平台應接不暇。

不過，專家指出，若這群Reddit論壇的「鄉民」想在白銀市場，泡製先前力軋GameStop股票空頭的勝利，很快就會發現，將需要更多銀彈，而且非常可能會踢到鐵板。

紐約白銀現貨1日一度上漲11.5%，漲至每英兩30.1003美元，為2013年來首度衝破每英兩30美元大關；這項商品1月27日以來累計漲約19%。紐約白銀3月期貨也一度上漲12.8%至30.35美元。

網路論壇和免手續費交易平台的推波助瀾，促使散戶大舉買進大型基金放空的資產；Reddit論壇已出現上千則貼文、上百部YouTube影音，宣稱讓實體白銀價格上漲，可望再次讓做空的大型投資人受挫，帶動銀價飆漲，也象徵散戶狂熱已開始進軍規模更大、流動性更高的市場。

IG Markets分析師羅達指出：「Reddit的散戶已轉向更大的目標，試圖在銀市觸發軋空。」這波投資熱潮也推升澳洲和中國大陸的銀礦類股股價，澳洲小型礦商的股票交易量創紀錄，一些未實際產銀的採礦爆破公司，股價甚至漲逾90%。

銀幣和銀條的龐大需求也讓線上交易所被訂單淹沒，美國貴金屬產品交易所Apmex警告交易手續將延遲，以設法取得更多銀條，Money Metals交易所則一度暫停交易。

不過，彭博資訊策略師指出，大宗商品是可替代的投資，就算白銀市場的規模較小，仍比一般個股大得多。

從數據來看，在GameStop被軋空之前，去年平均每日成交額約為5,000萬美元，相較下，去年白銀在紐約期貨市場的平均交易額接近110億美元。根據粗略計算，白銀的交易額是GameStop的200倍以上，這還不包括倫敦和其他地方的白銀交易額。

GameStop今年1月中時的市值約為14億美元，但倫敦金庫保管的白銀去年11月底為10.8億英兩，以目前價格換算，價值約320億美元。